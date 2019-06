Colpi a Pradamano, recuperati mille euro di merce

I Carabinieri del Norm di Udine, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Majano, Feletto Umberto e Tarcento, hanno scoperto i responsabili di una serie di furti compiuti la scorsa settimana a Pradamano.

I militari hanno raccolto elementi di responsabilità a carico di due uomini di etnia rom, uno di 29 e l’altro di 27 anni, residenti in Friuli e già noti alle forze dell’ordine. La perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria ha permesso agli uomini dell'Arma di recuperare parte della refurtiva, consistente in generi alimentari per un valore di oltre mille euro. I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.