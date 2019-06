Compra un I-phone on line, ma è una truffa e del telefono nemmeno l'ombra. Una friulana di 21 anni, vittima dell'ennesima truffa on line, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Majano che, a conclusione delle indagini, sono riusciti a individuare due uomini, di 47 e 43 anni dalla provincia di Bari.

Dopo aver posto in vendita on-line un I-phone 8, i due truffatori si sono fatti inviare 320 euro per l’acquisto, senza però poi inviare alla giovane il telefono. I due sono stati denunciati per il reato di truffa aggravata in concorso.