Con il quad contro un albero, donna ferita

Incidente con un quad nei pressi della località Casello della Guardia, in comune di Caneva. Una coppia stava percorrendo una strada forestale, a quota 1.100 metri, quando, nella tarda mattinata, poco prima delle 13, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo per alcuni metri fuori strada e andando a sbattere sul fusto di un faggio. Nell'impatto, la donna è rimasta ferita. Sul posto sono arrivate due squadre di Vigili del Fuoco di Pordenone. Data la distanza del luogo e le scarse informazioni disponibili, i pompieri, per precauzione, hanno inviato anche la squadra Speleo Alpino Fluviale con furgone 4x4 dotato di verricello e atrezzature per recuperi in zone impervie.

La donna ha riportato un trauma facciale; all'arrivo dei Vigili era già stata raggiunta dai sanitari del 118 di Sacile, che l'hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.