Con la moto nel ruscello, si salva dopo un volo di 15 metri

Alle 16.30, il 112 è stato allertato dalla località Valdajer, nei pressi del rifugio in comune di Treppo Ligosullo. Un motociclista di Zurigo classe 1960 che stava salendo verso il Lago di Paularo assieme a un altro biker svizzero è precipitato per una quindicina di metri nel rio adiacente.

Fortunatamente l'uomo non ha subito apparentemente alcun trauma, nonostante il terribile volo. L'allerta è stato dato dal compagno. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'ambulanza di Paluzza, dato che in un primo tempo sembrava trattarsi di un incidente a bordo strada e poi si è reso necessario richiedere ulteriore aiuto. Sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Forni Avoltri, quelli della Guardia di Finanza di Tolmezzo e i Vigili del Fuoco. I tecnici Cnsas si sono calati nel rio con le corde e, dopo aver imbarellato il motociclista, lo hanno issato al livello della strada con il metodo del contrappeso. La moto, messa in sicurezza, sarà recuperata domani dal carro attrezzi.

Intorno alle 14 la stazione Cnsas di Forni Avoltri era già stata allertata per due escursionisti che si erano persi nei boschi sopra Ravascletto con la e-bike. Si trattava di due uomini del bellunese, classe 1957 e 1952, che avevano compiuto la panoramica delle vette. Durante la discesa dal Monte Crostis in corrispondenza dell'interruzione della strada per Ravascletto a causa di una frana hanno tagliato lungo il bosco perdendo l'orientamento. Per loro fortuna e quando una squadra di soccorritori si era già attivata cercando di individuarli con SMS Locator, hanno poco dopo incontrato in bosco un residente che li ha guidati all'uscita.