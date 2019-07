Grave incidente lungo la via di montagna che da Pontebba porta a Passo Pramollo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrate un'auto e una moto.

Nell'impatto, la due ruote è finita sotto la macchina. Gravi le conseguenze per il centauro, un cittadino straniero, trasportato in ospedale in ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco.