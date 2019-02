Concorsi pubblici, il Fvg è la regione più ambita

Il Fvg è la regione più ambita a livello nazionale per quanto riguarda la partecipazione a concorsi per posti pubblici. Lo evidenzia l’alta percentuale di aspiranti ai 74 posti di dirigenti dei servizi generali e amministrativi delle scuole, ossia le figure che un tempo erano definite segretario e che ora mancano in almeno della metà degli istituti scolastici.

Nella nostra regione, la fonte è la Uil scuola del Fvg, le domande presentate sono 1.451 a fronte delle 102.900 in tutta Italia con una percentuale di 5,1% di candidati per ogni posto, a fronte di una media nazionale che è dell’1,9%.

"Evidentemente - spiega Ugo Previti, segretario regionale della Uil scuola - il Fvg è una terra particolarmente appetibile, accende le speranze di molti che, successivamente, chiedono il trasferimento per avvicinarsi il più possibile a casa”.

“Un rinforzo che contribuirà ad alleviare le grossissime difficoltà in cui versano le nostre scuole", sottolinea dal canto suo il segretario regionale della Cgil Scuola, Adriano Zonta ricordando, tra l’altro, la situazione già fortemente critica per la mancanza di dirigenti scolastici, cui si cerca di ovviare con un abuso di reggenze.

Dei 74 posti di Dsga titolari, 10 sono riservati alle scuole slovene, 19 posti sono destinati a chi sta già lavorando nelle scuole italiane e tre in quelle slovene.

La Cgil auspica che il concorso si completi in tempi rapidi e sollecita la Regione a rivendicare, quantomeno in vista del prossimo anno scolastico, organici sufficienti a garantire un servizio scolastico di qualità in Friuli Venezia Giulia.

I sindacati organizzano corsi di formazione regionale propedeutici per la preparazione dei partecipanti.