Concorso scuola, dal Fvg i migliori candidati

Sono stati pubblicati oggi i risultati della prova preselettiva per il concorso riservato ai dirigenti dei servizi generali e amministrativi della scuola.



Il Fvg è al primo posto a livello nazionale per quanto riguarda il punteggio medio ottenuto dai candidati che è pari a 68,97 su 100. La regione con la media più bassa è il Molise con 61,14.



In Fvg si erano iscritte al concorso 1.446 persone e se ne sono presentate 563. Di queste potranno partecipare al concorso vero e proprio 195 persone. Solo in due hanno ottenuto il punteggio massimo. Attualmente nella nostra regione i posti a disposizione sono 74, 10 dei quali per scuole in lingua slovena, su 2900 a livello nazionale.



I dati sono stati forniti dalla Uil scuola il cui segretario Ugo Previti evidenzia l’alto livello di formazione scolastica dei nostri laureati.



Quella del dirigente dei servizi generali e amministrativi è una figura apicale che richiede una particolare preparazione tanto più che deve essere al fianco del direttore scolastico. Per la prova preselettiva durata tre giorni, sono state utilizzate complessivamente in tutta la regione 25 aule. La data del prossimo step del concorso sarà pubblicata sulla gazzetta ufficiale del Ministero dell’Istruzione il 20 settembre.