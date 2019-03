Confessione di un ex tossico

Ecco perché mi drogo. Sarebbe bello poter dare una spiegazione alla lenta, o veloce, caduta nel baratro della droga. Non ci sono certezze, motivi scatenanti uguali per tutti. Una regola da imparare, per non caderci dentro.

Non occorre abitare in una città metropolitana per conoscere la droga. Ivan (nome di fantasia per rispetto della privacy) si è fumato la prima canna a 16 anni nel paesino della Bassa friulana, meno di tremila abitanti in tutto, dove viveva con la sua famiglia. Famiglia normale, come si dice adesso: genitori uniti, fratelli e sorelle. Una sola educazione, ma destini diversi. Solo lui è caduto nel tunnel. Alla domanda “Perché tu ci sei cascato e i tuoi fratelli no?”, Ivan risponde sereno: “perché io sono il più debole”. Un’ammissione che gli è costata la discesa nel baratro, due arresti per spaccio, anni di carcere e una lenta risalita grazie a San Patrignano.

“Dalle prime canne – racconta Ivan – sono passato alle pastiglie e subito dopo all’eroina. Avevo 18 anni e una compagna che non se la cavava meglio di me. Io mi sentivo sempre inferiore agli altri. Per darmi un tono, ho cominciato a spacciare. Tutto girava intorno a me. Gli amici del paese dovevano chiedere a me, se volevano farsi. Mi sentivo un grande. Nel frattempo continuavo a lavorare. Gestivo in un’azienda vicino a casa una macchina a controllo numerico”. Un lavoro che richiede molta attenzione.

“Per un lungo periodo sono riuscito a fare tutto. Ma i soldi non bastavano mai, così, per procurarmi più droga, ho cominciato a fare la spola tra Friuli e Padova. Mi hanno beccato e sono finito agli arresti domiciliari. Sono andato al Sert, prendevo il metadone. Ma la mia idea era quella di finire la condanna e tornare a fare la mia vita. Lavorare, spacciare, tenere il filo”.

Padova non bastava più. “Ho cominciato a rifornirmi a Nova Gorica e poi a Lubiana. Ero tossico, ma non stupido, per cui non tenevo mai niente in auto o a casa mia. Trovavo sempre chi era disposto ad aiutarmi nei miei affari. Ma ormai anche la polizia mi stava addosso. E sapevo che il giudice non sarebbe più stato tenero. Mi hanno arrestato ancora nel 2011, altri cinque mesi. E poi nel 2013. Sono venuti a prendermi in azienda. A quel punto avevo un piano”.

L’idea era entrare in comunità, rimanerci un anno e mezzo, il tempo di scontare la pena, e poi uscire pulito e riprendere la solita vita. “Peccato che a San Patrignano non mi abbiano preso subito. Credevo di poterli prendere per il ‘culo’. Ero troppo arrogante. Non ci cascarono. Mi richiamarono dopo un mese. E’ allora che dico basta”.

Ivan entra per restare.

“Inizialmente, volevo rimettermi in sesto e poi uscire e ricominciare di nuovo. Ma più il tempo passava, più contavo tutti gli anni che avevo buttato via. 15. Guardavo i palazzoni fuori dalla finestra e mi ricordavano quelli dove andavo a compare la droga. Ho deciso che non ci sarei più tornato”.

Dopo tre anni di comunità, concluso il percorso, Ivan rientra in Friuli. “Il mio datore di lavoro mi riprende subito con sé. Gli devo molto. Alcuni colleghi sono felici di rivedermi. A quelli nuovi non racconto niente del mio passato. In paese non sono tutti contenti che sia tornato. Dei vecchi amici alcuni ne sono usciti, altri si drogano ancora e i loro familiari non accettano che io ne sia uscito e il loro figlio o fratello sia ancora dentro. Danno la colpa a me. Ero io che portavo la droga. Il fatto è che per i genitori la colpa è sempre di qualcun altro. E’ troppo doloroso ammettere le proprie colpe, figurarsi quelle di un figlio”.