Continuano le ricerche del 78enne disperso

Proseguono le ricerche del 78enne Giorgio Bortolin, che manca da casa, a Rorai Grande, da giovedì. Oggi le operazioni si sono concentrate nella zona del territorio comunale di Porcia.

Le squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, con l'aiuto di altre della Protezione Civile provenienti dai comuni di Pordenone, Cordenons, Maniago, Porcia e San Quirino, continuano ininterrottamente a perlustrare palmo a palmo Porcia e aree limitrofe. Oggi sono state mobilitate unità fluviali dei pompieri per perlustrare i corsi d'acqua che interessano il territorio, un elicottero proveniente dal nucleo dei vigili del fuoco di Venezia e alcune unità cinofile della protezione civile.

In totale stato operando circa 50 persone. Tutte le operazioni sono coordinate dal Posto di Comando Avanzato che si è insediato nell'area antistante il Centro Anziani di Porcia, con Unità di Comando Locale, un mezzo dei Vigili del Fuoco appositamente attrezzato per svolgere le funzioni di sala Operativa e con tutte le risorse cartografiche per gestire al meglio le operazioni di ricerca sul territorio.