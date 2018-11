Contratti a nome di persone decedute: cosa fare?

Alla Federconsumatori di Udine arrivano molte segnalazioni di contratti, sia per l’energia sia per la telefonia, che recano firme false. Ma nell’ultimo caso trattato dallo Sportello Energia dell’Associazione c’è un che di surreale.

L’associato, residente in Friuli Venezia Giulia, ha riferito allo sportello di via Mantova di aver trovato nella cassetta delle lettere dell’abitazione del padre un contratto datato 23/06/2018 relativo alle utenze gas recante firma, palesemente apocrifa, del padre, residente in Provincia di Udine, morto a inizio giugno dell’anno in corso.

Allarmato da quanto successo, si è rivolto immediatamente al Servizio Clienti e al Negozio del trader per contestare i contratti e rappresentare la gravità di quanto avvenuto. A seguito degli accertamenti, è stato bloccato il passaggio delle utenze all’azienda in questione. Ma non è finita qui: l'uomo ha nuovamente trovato, tra la posta inviata al defunto padre, un altro contratto, datato settembre 2018, da parte del medesimo trader. Si è quindi rivolto immediatamente allo sportello di via Mantova dove è stato appurato che l’azienda aveva provveduto arbitrariamente ad attivare nuovamente un'utenza sulla base di un contratto che recava firma palesemente apocrifa ed è stato inoltrato un reclamo.

In seguito all’intervento della Federconsumatori l’azienda ha dato riscontro al reclamo bloccando lo switching, ovverosia il cambio del fornitore, provvedendo ad annullare i contratti contestati e comunicando il nominativo dell’Agenzia che ha acquisito le adesioni ai contratti.

Questa vicenda, seppur surreale, non è l’unica che si presenta alla Federconsumatori. E' presente anche un’altra fattispecie, ancora più complessa. Come sottolinea Letizia D’Aronco di Federconsumatori Udine, accade infatti che gli eredi trovino tra la posta bollette intestate al congiunto, defunto anche da anni, emesse sulla base di contratti successivi al decesso dell’intestatario delle utenze.

In questi casi è necessario contestare gli importi addebitati per i consumi registrati nel periodo. Dopo aver accertato, richiedendo copia del contratto, che lo stesso reca firma apocrifa, entra in gioco l’art. 66-quinquies del Codice del consumo in base al quale il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi.

Il Codice del consumo, infatti, vieta le pratiche commerciali, ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette e il consumatore al quale sarebbe stato attivato un contratto non richiesto non deve pagare alcunché in quanto il contratto è nullo/inesistente e dunque nulla risulta dovuto.

All’origine di queste vicende spesso ci sono gli agenti delle reti di vendita delle aziende che a volte si appropriano dei dati necessari per sottoscrivere un contratto prelevando delle bollette dalle cassette della posta delle abitazioni.

Federconsumatori Fvg consiglia in questi casi di rivolgersi immediatamente ai suoi sportelli e di presentare querela.