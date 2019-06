Il contratto di lavoro con la badante, una signora di origine russa, era terminato e le erano stati versati tutti gli importi dovuti. Ma la donna non voleva allontanarsi dall’abitazione dell’anziano udinese per il quale aveva lavorato.

Non riuscendo a convincerla, il figlio dell’uomo si è visto costretto a chiamare i Carabinieri. I militari le hanno spiegato che non aveva alcun titolo per rimanere a vivere con l’anziano e, alla fine, l’hanno persuasa ad allontanarsi.