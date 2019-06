Controlli a tappeto nei ristoranti etnici, denunce e chiusure

Il legale responsabile di un’attività di ristorazione etnica del Cividalese è stato denunciato dai Carabinieri del Nas di Udine poiché ritenuto responsabile di aver detenuto, per la successiva somministrazione, prodotti congelati indicati sulla lista delle vivande come 'freschi'. I cibi, peraltro, erano in cattivo stato di conservazione.

Sequestrati complessivamente 15 chili di alimenti e sanzionato il ristoratore per violazioni inerenti la carenze igieniche nei locali destinati alla manipolazione delle preparazione e l'omessa attuazione delle procedure sulla tracciabilità degli alimenti.

Complessivamente, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha ispezionato una quindicina di ristoranti etnici in Fvg; otto quelli sanzionati, quattro dei quali per le situazioni più gravi. Oltre al caso Cividalese, in tre locali, uno a Trieste e due a Udine, sono state rilevate gravi carenze d'igiene per cui, dopo l'intervento del Dipartimento di prevenzione, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività.

In altri quattro ristoranti (anche a Gorizia e Pordenone) sono state riscontrate violazioni alle norme in materia igienica che hanno portato a multe d’importo compreso tra i mille e i 3mila euro.

“Cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette incomprensibili, importazioni vietate. Ben vengano le cucine etniche, a tutti piace il sushi, ma all you can eat non può fare rima con rischio di intossicazione alimentare: le regole valgono per tutti" ha commentato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, che aveva disposto, a livello nazionale, la campagna di controlli eseguiti nell'arco del mese di maggio dai Nas.

"Non si mette a rischio la salute dei cittadini con pratiche illegali per mantenere i prezzi stracciati", ha detto ancora il Ministro. "Spesso manca la conoscenza del nostro sistema di regole che è tra i più avanzati a livello mondiale e su questo bisogna lavorare. Grazie ai nostri Carabinieri del Nas che fanno luce su un settore in grande espansione e di grande richiamo soprattutto per le generazioni più giovani. A tutela di tutti sia ben chiaro che etnico non deve far rima con fuorilegge”.

“Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi di ristorazione veloce e a quelli che adottano la formula 'all you can eat' per accertare che mantengano i livelli essenziali di corretta prassi igienica e la fornitura di materie prime idonee ad assicurare un livello accettabile di sicurezza per il consumator" chiarisce il generale di divisione dei Carabinieri per la Tutela della Salute, Adelmo Lusi.

Nel solo mese di maggio 2019, periodo nel quale è stato rafforzato il dispositivo di controllo allo specifico settore, i Nas a livello nazionale hanno effettuato 515 ispezioni che hanno determinato l’accertamento di irregolarità in 242 strutture (pari al 47% circa degli obiettivi controllati). L’incidenza delle non conformità è sicuramente maggiore nel settore della ristorazione, dove il 48% dei locali controllati ha presentato delle irregolarità, mentre tale valore si riduce al 41% nei controlli a grossisti e depositi di alimenti etnici.