Controlli straordinari da Tarvisio a Lignano

Il Comando Provinciale Carabinieri di Udine ha disposto un servizio straordinario per il controllo del territorio che è stato attuato, con un articolato impiego di uomini e mezzi, nella giornata di ieri e si è concluso nella tarda nottata di oggi. Il servizio, che si è concentrato principalmente nel territorio delle Compagnie Carabinieri di Tarvisio, Tolmezzo e Latisana, ha visto impiegati 64 militari, con il contributo dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Udine e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia, e ha consentito di controllare complessivamente: 78 veicoli; 919 persone di cui 32 cittadini extracomunitari; 3 esercizi pubblici.

Al fine di infrenare la recrudescenza del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro 24 automobilisti ed uno di questi, un 42enne da Trasaghis, risultato positivo con un tasso misurato di 2.04 g/l, è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida. Sono state anche elevate 4 contravvenzioni per violazione delle norme del codice della strada con complessivi 10 punti decurtati sulle patenti di guida dei contravvenzionati.

Sono state sequestrate sostanze stupefacenti e in particolare 1 g di cocaina, 2 g di hashish e 24 g di marijuana.

Nel pomeriggio, a Malborghetto-Valbruna, i Carabinieri della Compagnia di Tarvisio, nell’ambito del disposto servizio, hanno deferito in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un cittadino slovacco 31enne il quale aveva occultato, a bordo del veicolo che conduceva, un manganello telescopico munito di puntale frangivetro, della lunghezza complessiva di 67 centimetri.

Sempre nel corso del medesimo servizio straordinario i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno eseguito un controllo alla discoteca Mr Charlie di Lignano Sabbiadoro finalizzato a verificare il rispetto delle norme di riferimento e ciò al fine di garantire la sicurezza dei molti avventori del locale. All’esito dell’attività, cui hanno attivamente collaborato i gestori della discoteca e che ha visto controllate circa 800 persone, non sono emerse criticità.