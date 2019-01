Controlli straordinari sulle strade: multe per cinture di sicurezza e cellulari

Settimana di controlli a tappeto per la Polizia stradale di Udine quella appena trascorsa, in ottemperanza ai servizi disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale delle Specialità e dal Servizio Polizia Stradale. Le pattuglie in servizio di vigilanza hanno controllato 707 veicoli e 733 persone, molte delle quali sottoposte a verifiche con l’etilometro o precursore. Due conducenti sono stati trovati positivi all’alcoltest e in entrambi i casi il valore riscontrato era superiore allo 1,5 g/l .. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria ed è stata loro ritirata la patente per la successiva sospensione.



Le infrazioni complessivamente elevate sono state 259, con 436 punti decurtati. Quattro le patenti di guida ritirate, così come le carte di circolazione. A 95 automobilisti in difficoltà è stato prestato aiuto. Per quanto riguarda gli incidenti, sono cinque quelli rilevati, di cui quattro sulla viabilità autostradale con soli danni e uno con lesioni sulla viabilità ordinaria.

Sono anche stati attivati alcuni servizi speciali per contrastare il fenomeno del mancato uso delle cinture di sicurezza, in modo tale da prevenire le gravi lesioni provocate in caso di incidente stradale: 22 le infrazioni elevate in totale, mentre sono 19 gli automobilisti pizzicati alla guida con il cellulare.



Nei prossimi giorni alcune giornate saranno dedicate a controlli straordinari sull'efficienza dei mezzi, unitamente a personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’allestimento di un “centro mobile di revisione”. Saranno eseguite verifiche sul posto dei dispositivi di frenatura, di illuminazione, acustici, sterzo e volante, equipaggiamento, ruote e pneumatici, carrozzeria, telaio e dati identificativi. Insomma i controlli tipici di una revisione periodica del veicolo.