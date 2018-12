Controlli sul territorio: raffica di denunce in Friuli

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Udine, assieme al personale delle Stazioni di Codroipo e Remanzacco, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato a sette denunce. Cinque persone sono state segnalate per guida in stato di ebbrezza, dopo essere state soprese al volante delle rispettive auto in condizioni alterate; sono quindi state sottoposte all'alcol test, che ha dato esito positivo.

Un 23enne pakistano è stato sorpreso in città violazione del foglio di via obbligatorio per il comune di Udine. Con sè aveva anche 7,2 grammi di hashish.

Infine, un 52enne friulano è stato trovato in possesso di un coltello illegalmente detenuto, che è stato sequestrato.