Controlli sulle strade: tre veicoli sequestrati e strage di punti patente

Strage di punti patente e tre veicoli sequestrati nel corso di controlli della Polizia stradale di Pordenone e del Distaccamento di Spilimbergo, dal 18 al 19 gennaio. Gli equipaggi hanno effettuato controlli sulle assicurazioni, elevando 78 sanzioni e tre sequestri dei veicoli. In tutto sono state controllati 211 veicoli e 318 persone, di cui nove cittadini comunitari e tre extracomunitari. In tutto sono 115 i punti patente decurtati ai conducenti sanzionati. Sedici gli automobilisti in difficoltà cui gli equipaggi hanno prestato soccorso. Nel corso dell’attività di controllo sono stati rilevati anche quattro incidenti stradali, di cui due con feriti.