Contromano in tangenziale, ferita una donna

Entra contromano in tangenziale e si schianta frontalmente con un'altra vettura che percorreva l'arteria, in ingresso, nella giusta direzione. L'incidente è accaduto alle 15.30, a Tavagnacco, sullo svincolo. Uno straniero di circa 45 anni alla guida di una Volkswagen Polo, imboccato in senso opposto lo svincolo in uscita dalla tangenziale, si è schiantato contro una Ford Focus Sw.

La passeggera della seconda auto è rimasta ferita ed è stata portata in ambulanza in ospedale. Miracolosamente illesi gli altri conducenti e passeggeri. Sul posto la Polizia locale di Tavagnacco (a supporto anche la Radiomobile dei carabinieri di Udine), due ambulanze e i vigili del fuoco di Cividale del Friuli.