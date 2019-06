Coop Alleanza 3.0 dona 40mila euro per le foreste della Carnia

Si è svolta presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia a Pordenone, la consegna al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga di un assegno di 40.000,00 euro. La somma, raccolta da Coop Alleanza 3.0 con la campagna “Fai una spesa per l’ambiente” a favore delle foreste del Bellunese e della Carnia compromesse in occasione dell’ondata di maltempo che ha colpito le due regioni lo scorso autunno, è stata consegnata dal Vicepresidente vicario Dino Bomben e da Manuela Morassut Coordinatore area Friuli Venezia Giulia – Veneto di Coop Alleanza 3.0, alla presenza di Livio Nanino Presidente di Legacoop Friuli Venezia Giulia. Fino a dicembre dello scorso anno Coop Alleanza ha scelto di occuparsi del suo territorio decidendo la devoluzione dell’1% delle vendite dei prodotti della linea Vivi verde Coop al recupero di questo importante patrimonio boschivo.



L’iniziativa realizzata grazie alla linea simbolo dell’impegno ambientale di Coop, ha anticipato la meccanica del progetto 1 x tutti 4 x te che fa del prodotto Coop l’esplicazione dei valori della Cooperativa. La somma raccolta sarà destinata a bonifica e ripristino dei danni subiti dal maltempo nella zona della Carnia e un importo analogo è stato da poco consegnato al Presidente della Regione Veneto, il Governatore Luca Zaia a favore delle foreste del bellunese.



La tutela dell’ambiente rappresenta una priorità per Coop. Un’attenzione che si manifesta in diversi modi: sia sul fronte dei prodotti venduti, con l’offerta di prodotti biologici ed ecologici, sia con negozi e attività di vendita sempre più ecocompatibili. Alla riduzione dell’impatto ambientale della rete di vendita si accompagna un efficiente utilizzo delle risorse impiegate: energia elettrica, metano ed acqua. In Coop Alleanza 3.0 i consumi di queste ultime sono oggetto di un costante monitoraggio, per garantire prestazioni ambientali ottimali.



Coop, inoltre, unico gruppo italiano della g.d.o ad aderire a Pledging campaign, ha deciso di ridurre l’utilizzo di plastica nei prodotti a marchio: nell’arco di 5 anni dal 2018 saranno realizzati solo con imballi riciclabili, compostabili o riutilizzabili. È poi recente il rinnovo dell’attenzione verso un’agricoltura ad alta sostenibilità, senza pesticidi e con tecnologie innovative che aumentino la resa delle coltivazioni. Da anni Coop poi s’impegna a migliorare le condizioni di allevamento degli animali per eliminare o ridurre l'uso degli antibiotici in modo da contrastare l'aumento di batteri resistenti, dando così alle persone una garanzia in più per la loro salute (è recente la creazione della prima filiera cruelty-free del Paese con la campagna “Salviamo il pulcino maschio”, nuova tappa di Coop che rinnova il tema di "Alleviamo la salute"). L’impegno a favore dell’ambiente presuppone la collaborazione con la Pubblica Amministrazione, attraverso la partecipazione ad azioni mirate alla sostenibilità ambientale, sia a livello locale che a livello regionale e nazionale.



La Cooperativa sposa la dimensione imprenditoriale con quella etica e sociale: l’espressione di questi valori sono l’impegno nel dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, la garanzia di convenienza, qualità e sicurezza, il sostegno all’economia del territorio, la legalità, la solidarietà e la cultura.



I numeri di Coop Alleanza 3.0 in Friuli Venezia Giulia: oltre 170.000 soci; 44 punti vendita nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone; 1.200 lavoratori.