Coop operaie, rigettata la domanda di 223 soci

La Regione non è tenuta a risarcire i danni subiti dai soci prestatori delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli.

Lo ha deciso il Tribunale di Trieste che, con una sentenza depositata sabato scorso, ha rigettato la domanda presentata da 223 soci delle Cooperative Operaie per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla messa in liquidazione delle stesse Coop.

I 223 soci avevano chiesto al Tribunale di condannare la Regione per omessa vigilanza e controllo sull’attività delle Cooperative, ma il giudice Filomena Piccirillo ha escluso “la violazione, da parte dell’Amministrazione Regionale, degli obblighi di vigilanza e controllo prescritti dalla legge a suo carico”. Obblighi – ha esplicitato il Tribunale – che sono finalizzati alla “tutela dello scopo mutualistico delle cooperative”.

"I soci, inoltre – sempre secondo il Tribunale – non hanno fornito la prova che l’attività di vigilanza svolta dalla Regione sia stata carente o lacunosa".

Insomma, un altro duro colpo per i risparmiatori, questa volta quelli che avevano affidato i loro soldi alle Cooperative Operaie. Un duro colpo non solo per i 223 soci che avevano presentato il ricorso al Tribunale di Trieste ma, quasi certamente, per tutti i 17.000 soci prestatori delle Coop Operaie che vedono sfumare la possibilità di un risarcimento da parte della Regione. Per di più, anche in caso di Appello, i termini per la prescrizione dell’eventuale diritto al risarcimento, scadranno fra poco più di dei mesi, a ottobre.

“Non è solo un brutto colpo, direi che è uno sputo in faccia ai soci", è il commento dell’avvocato Mario Reiner, che ha assistito i 223 soci davanti al Tribunale. "Resta da spiegare – conclude – il motivo per il quale la verifica eseguita dal perito della Procura della Repubblica, nel 2014, ha accertato una perdita di 32 milioni di euro in soli sette anni mentre la revisione regionale, fatta pochi mesi prima, era risultata positiva”.