Coppia nigeriana arrestata per traffico di droga

Si aggiungono due nomi alla lunga lista di arresti portata a termine dalla Squadra Mobile di Trieste il 24 maggio, quando era stata sgominata una banda nigeriana dedita allo spaccio tra Centro e Nord Italia. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica giuliana avevano permesso di sequestrare circa 205 chili di droga e arrestare in flagranza di reato 13 persone.

Nell’ambito dell’indagine, sabato pomeriggio, gli investigatori hanno fermato una coppia di cittadini nigeriani, tramite l’arresto differito. I due sono indagati in concorso per detenzione, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti. I due, classe 1989 e 1982, si erano occupati sia dell’approvvigionamento della droga in Veneto sia del successivo trasporto a Trieste. Già alla fine del 2018, dal monitoraggio delle zone di spaccio giuliane, erano stati notati intrattenersi con altri indagati. Poi, dall’inizio del 2019, erano stati fermati più volte, complessivamente con quasi mezzo chilo di marijuana.