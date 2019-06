Cordenons, salvato un cane finito nel canale

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta questo pomeriggio, poco dopo le 18.30, in via Portolana a Villa D'Arco di Cordenons per soccorrere un cane finito in un canale d'irrigazione.

L'allarme è stato dato da una passante che, notando l'animale annaspare nell'acqua, impossibilitato a uscire a causa delle ripide sponde in cemento, si è adoperata per aiutarlo, riuscendo nell'intento appena prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Il cane ha riportato una leggera ferita a una zampa, ma complessivamente è in buone condizioni.

Sul posto anche i cinovigili che hanno provveduto a identificare il cane tramite la lettura del microchip e a chiamare il proprietario.