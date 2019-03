Cordoglio per la morte di Maurizio Burlo

L'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, esprime, a nome della Giunta Fedriga, il cordoglio per la scomparsa di Maurizio Burlo, segretario della Uil Funzione Pubblica Regione Enti locali, componente della Rsu della Regione Fvg e storico collaboratore della direzione centrale competente in materia di lavoro. Rosolen ne ricorda "il generoso impegno profuso nell'attività sindacale e il modo di rapportarsi sempre gentile, corretto e disponibile".

"Era conosciuto e stimato da tutti i colleghi", ricorda Luciano Bressan, segretario generale Uilfpl Fvg. "Fino all'ultimo si era impegnato per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori mantenendo sempre rapporti di rispetto con le controparti e di stretta collaborazione con le altre organizzazioni sindacali. Maurizio si era sempre distinto per le sue doti di abile mediatore e riusciva a tutelare i diritti dei lavoratori concludendo importanti intese con i datori di lavoro. Oltre che sul fronte sindacale, Maurizio era anche Presidente dell’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra del Comitato di Trieste. In questa veste negli ultimi anni si era prodigato per l’importante restauro del Parco della Rimembranza sul colle di S. Giusto, riuscendo così a restituire decoro alla memoria dei caduti nel centenario della Grande Guerra. Persona riservata e rispettosa, signore di buone maniere come si usava nel passato. Maurizio ci mancherà. Ai familiari e agli amici di Maurizio giungano le nostre più profonde condoglianze", conclude Bressan.