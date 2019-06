Cpr di Bari in fiamme, uno dei responsabili trovato a Udine

Si nascondeva all'interno della fatiscente ex Caserma Piave di via Lumignacco. E' così che è stato trovato un cittadino pakistano di 24 anni, arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di devastazione in concorso.

La sera del 27 aprile, insieme a un gruppetto di altre persone, aveva partecipato alla devastazione del Cpr di Palese, Centro di permanenza per rimpatri nella zona di Bari. In dieci avevano scatenando una rivolta, devastando la struttura di accoglienza, messa letteralmente a ferro e fuoco. Salirono sopra i tetti della struttura, distruggendo mobili, suppellettili, ammassando materassi e lenzuola e appiccando roghi da cui si svilupparono diversi e pericolosi incendi.

Quattro dei responsabili stranieri sono tuttora ricercati, sette, invece, sono stati arrestati nelle ultime ore, a seguito delle indagini della Procura del capoluogo pugliese. Ad incastrare gli autori dello scempio, le telecamere di sorveglianza e le numerose testimonianze raccolte dagli inquirenti tra i testimoni del rogo. Tre dei responsabili sono stati rintracciati nello stesso centro, gli altri quattro sono stati trovati a Taranto, Milano, La Spezia e, l'ultimo, proprio nel capoluogo friulano, mentre bivaccava nella struttura demaniale.