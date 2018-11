Cresce il tasso di occupazione delle donne in Carnia

Sarà presentato giovedì 8 novembre, alle 18, nella Sala UTI della Carnia, in via Carnia Libera 1944 numero 29 a Tolmezzo, la ricerca condotta da Cramars – cooperativa per l'innovazione e la formazione professionale - sull’occupazione femminile e le imprese rosa in Carnia, da cui è nato il progetto “Percorsi di carriera e genere: Empowerment virtuoso in Carnia e Alto Friuli”, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio pari Opportunità - e dall’UTI della Carnia.



Il dato interessante e positivo è che il tasso di occupazione delle donne in Carnia è cresciuto e la percentuale delle imprese femminili è più alta nell’area montana che in provincia di Udine: su 2.490 imprese attive, il 27 per cento è gestito da donne, mentre in provincia di Udine su 43.453 imprese, quelle a prevalenza femminile rappresentano il 23 per cento.



Giovedì saranno presentati i dati della ricerca che dimostrano una propensione all’imprenditorialità ancora da sviluppare.



È in questo scenario che si inserisce il progetto di Cramars “Percorsi di carriera e genere: Empowerment virtuoso in Carnia e Alto Friuli”, strutturato in sei incontri gratuiti, workshop e laboratori indirizzati a privati e aziende, messi a punto da Cramars e con lo scopo di contribuire al raggiungimento della parità di genere lavorativa rimuovendo le criticità culturali, organizzative e gestionali.



Presentano il progetto Stefania Marcoccio, Presidente di Cramars e Francesco Brollo, Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia.