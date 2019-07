Crimini d'Oriente, presi altri due rapinatori

Arrestati due cittadini cinesi per rapine e furti in appartamento compiuti tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. L'operazione è stata effettuata dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando di Gorizia. Il cerchio della complessa attività d’indagine, finalizzata a smantellare la banda responsabile di un alunga lista di reati contro il patrimonio, si è chiuso giovedì scorso, quando i militari hanno eseguito due misure di custodia cautelare in carcere.

Su richiesta del Gip di Venezia sono stati arrestati un 42enne senza fissa dimora, domiciliato a Torino, e un 30enne, già detenuto per altri reati a Gorizia. Alla coppia di cinesi sono contestate tre rapine in appartamento, tra cui una a Mestre e una a San Pier d'Isonzo, oltre a otto furti ai danni di connazionali. Nel dettaglio, i due, secondo l'accusa, hanno avuto un ruolo di primo piano nel contesto di una rapina effettuata in un affittacamere di Mestre, dove erano alloggiati numerosi cittadini cinesi, tra cui proprio i basisti della banda, già arrestati nell'agosto del 2018.

Nel corso dei loro raid criminali, i due usavano armi da fuoco e da taglio, tra cui coltelli a lama lunga, accette e machete, e non esitavano a usare violenza sulle vittime, spesso imbavagliate e legate con fascette di plastica.

I provvedimenti della Procura di Venezia sono scattati nel contesto dell’indagine 'Crimini d’Oriente' che, nel periodo agosto – ottobre 2018, aveva già portato all’arresto dei primi sei cittadini cinesi appartenenti allo stesso sodalizio criminale.