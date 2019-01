Crisi Kipre: assemblea per i 115 lavoratori di San Dorligo

E’ cominciata da qualche minuto l’assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Trieste della Kipre, l’azienda alla quale fanno capo Principe di San Daniele e King’s.

Nei giorni scorsi la società ha chiesto un concordato “in bianco” per salvaguardare il patrimonio aziendale a fronte di una crisi determinata da 130 milioni di euro di debiti, di cui 71 verso il sistema bancario.

Lunedì 7 gennaio si riuniranno in assemblea i lavoratori degli stabilimenti di San Daniele, colti di sorpresa – come tutti i 500 dipendenti del gruppo - da una crisi che si annuncia di difficile soluzione, nonostante l’andamento positivo del comparto.

Proprio alla luce di questo scenario, che vede i mercati esteri crescere a doppia cifra (ben oltre il 10 per cento) e i fondamentali positivi per un piano di rilancio del gruppo, la Regione Friuli Venezia Giulia sta verificando la possibilità di un intervento della finanziaria regionale Friulia.