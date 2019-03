Crisi Sirti, corteo a Treviso

Primo risultato per i dipendenti a rischio licenziamento della Sirti che, in Friuli, sono almeno 20 su una forza lavoro di 80 persone. L'azienda, infatti, ha accolto la richiesta di sospensione dei termini della procedura per consentire un incontro, che si svolgerà il 21 marzo in Assolombarda a Milano. Gli esuberi al momento sono congelati grazie alla mediazione tra Governo e sindacati.

Il Mise, che ritiene i termini della procedura non condivisibili, si è impegnato a inserire la richiesta sindacale di un incontro di settore all'interno dei tavoli di discussione settoriali già aperti. Il 21 sarà valutato, di conseguenza, il sussistere delle condizioni per proseguire o meno il confronto.

Nel frattempo continuano le azioni a tutela dell’occupazione con manifestazioni a Bari e Milano. Dal Friuli, questa mattina, una folta rappresentanza della Sirti di Basiliano ha raggiunto Treviso dove si è tenuto un sit-in davanti al palazzo della Prefettura. Tutti i lavoratori del Nordest hanno sfilato per protestare contro il piano esuberi presentato dall'azienda, leader nel settore delle installazioni e manutenzioni di rete telefonica e ponti radio, al momento congelato fino all'incontro milanese.