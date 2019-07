Crolla il tetto della piscina, indagini lunghe

E’ stata aperta un’inchiesta per stabilire le cause del crollo del tetto della piscina Acquamarina, ieri pomeriggio a Trieste. Un incidente che, solo per miracolo, non ha provocato vittime o feriti. La struttura, costruita nel 2000, era chiusa al pubblico e le poche persone all’interno sono riuscite a mettersi in salvo. Stabilire le responsabilità sarà un lavoro lungo, come conferma il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Mauro Luongo.

Il pm dovrà nominare uno o più periti per effettuare le indagini. Intanto, nel pomeriggio i tecnici del Comune hanno rimosso il traliccio pericolante che impediva l'utilizzo degli spazi dell'edificio attiguo, in Molo Fratelli Bandiera.

“Ci saranno cause milionarie”, preannuncia il sindaco Roberto Dipiazza, “fra chi ha approvato il progetto, ha costruito e ha collaudato quest'opera che poteva causare la morte di molte persone. Ci vorrà molto tempo per accertare le responsabilità, sicuramente non la mia". Il primo cittadino pensa anche al futuro: grazie al credito sportivo potrebbero essere messi a disposizione i fondi per una nuova piscina che, nell'idea di Dipiazza, andrebbe costruita ex novo.