Cucina a fuoco a Rivignano

Allarme questa mattina in via Camillo Benso conte di Cavour a Rivignano Teor per un incendio in abitazione. Erano circa le 7.20 quando è scattato l'allarme, al levarsi delle prime colonne di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Codroipo.

Inizialmente si è temuto per una persona rimasta intossicata. Poi è stato accertato che all'interno della struttura dove è divampato l'incendio non c'era nessuno. Ad andare a fuoco la cucina di un appartamento, dove si registrano danni da fumo. Sul posto anche i carabinieri.