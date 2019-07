Cuore bloccato dal traffico, i pompieri lo portano in volo

Trasporto sanitario da Milano a Udine di un cuore, per dare una speranza di vita a un paziente friulano in attesa di trapianto. L’organo è stato trasportato con un mezzo attrezzato, via terra, fino a Verona. Qui, a causa dell’ingorgo del traffico, il furgone è rimasto bloccato ed è stato necessario far intervenire un elicottero dei vigili del fuoco che ha caricato l’organo e due operatori che lo scortavano. Il cuore è quindi arrivato all’ospedale di Udine nel tardo pomeriggio di oggi.