Investito da un ritorno di fiamma un uomo di 60 anni di Venzone che nel tardo pomeriggio di ieri aveva acceso un fuoco nelle pertinenze della sua abitazione. Pare che stesse pulendo il giardino e, per alimentare le fiamme, abbia usato una bottiglia di alcool. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno udito le sue grida.

L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza. È possibile che venga trasferito in un centro per ustionati.