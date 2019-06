Il corpo di un giovane uomo sulla trentina, di etnia indiana, è stato ripescato questa mattina dalle acque del Fiume, a Pasiano di Pordenone.

Il cadavere, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe caduto in acqua un paio di giorni fa, ma l'esame esterno del medico legale ha già escluso il coinvolgimento dei terzi. Il giovane sarebbe caduto in acqua per un malore, una caduta accidentale o un tragico gesto. Indagano i Carabinieri.