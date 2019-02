Dalla Stiria in mongolfiera sui cieli del Friuli

Non è certo passata inosservata la mongolfiera che questa mattina, poco prima delle 10, avvistata sui cieli di Villa Primavera e Basaldella. I residenti della zona, con il naso all'insù, hanno salutato l'equipaggio a bordo che ha amichevolmente risposto, volando a bassa quota. Poi l'atterraggio nella zona del cimitero di Basaldella dove è stata scattata la foto di gruppo che vedete pubblicata. A causa del vento forte in quota, il gruppo è stato costretto a una sosta forzata, come ha raccontato la pilota alla guida del pallone aerostatico. A bordo una comitiva della Stiria, in Austria, che ha organizzato una gita decisamente atipica e molto suggestiva.

La mongolfiera è stata avvistata anche in altre zone del Friuli, come ci conferma un lettore di Villalta.