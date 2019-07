Daspo urbano per un 51enne pordenonese

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha emesso un Daspo Urbano a carico di un 51enne pordenonese, con divieto di accesso per 12 mesi al Parco Galvani. L’uomo era stato fermato diverse volte proprio all'interno dell'area verde cittadina mentre disturbava i presenti e compieva atti osceni.

Era stato allontanato una prima volta il 3 luglio da una pattuglia della Polizia Locale. Poi, il 15 luglio, sempre al Parco Galvani, era stato nuovamente sorpreso dai poliziotti di una Squadra Volante. L'uomo era stato denunciato e accertata l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, nei suoi confronti è stato disposto l’avvio della procedura per il Daspo.

Il divieto è uno degli strumenti normativi utilizzati dalla Questura, tra i quali fogli di via obbligatori, l'avvio di procedure di revoca di permessi di soggiorno e gli avvisi orali, che hanno avuto quali destinatari una decina di persone che vivevano il Parco Galvani in maniera non propriamente corretta.