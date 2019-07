Degrado a Udine, 'censite' le zone critiche

Stanchi di dover assistere quotidianamente con i propri occhi a situazioni di degrado nella propria città, hanno preso macchina fotografica e hanno sfoderato il proprio smartphone per immortalare le situazioni più critiche. Obiettivo: destare le coscienze degli altri cittadini e il senso di responsabilità degli amministratori pubblici.



Tra i volontari dell’Università della Terza Età ‘Paolo Naliato’, presieduta da Maria Letizia Burtulo, è nato così un vero e proprio ‘lavoro di documentazione’ sul degrado cittadino, nell’ambito del corso tenuto da Lucio Costantini, psicologo ed editorialista di questa testata.

“Si tratta di una serie di immagini colte dagli allievi – spiega lo stesso Costantini - che mettono in luce alcune aree della nostra città caratterizzate da degrado, trascuratezza o abbandono. Il fine è quello di sensibilizzare la pubblica amministrazione perché ponga in atto un’opera di miglioramento al fine di restituire a tali aree il loro decoro”.



Tale documentazione, in forma di audiovisivo e dal titolo ‘Amare Udine/Amara Udine’, è stata ufficialmente consegnata all’amministrazione comunale.

“Il documentario ha fotografato sia il centro sia la periferia – aggiunge Costantini -. Per quanto riguarda quest’ultima nel parcheggio di via Parma a Beivars vandali hanno strappato dal terreno tutta la pavimentazione di grigliato plastico: una vergogna! In centro emblematica la situazione dei muri di via Sottomonte, dell’istituto Ceconi e del palazzo dell’Agenzia delle Entrate. Non invochiamo nuove leggi per chi lorda i muri: quelle vigenti bastano, ma chi deve sorvegliare non lo fa. Per tutte queste situazioni di degrado l’ente pubblico deve darsi una mossa”.