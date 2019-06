Delitto di Manzano: confermato il rito abbreviato per Paolo Calligaris

Paolo Calligaris sarà processato dal Tribunale di Udine, per l'omicidio della compagna Tatiana Tulissi, con il rito abbreviato. La conferma arriva oggi, nel corso della terza udienza preliminare celebrata davanti al gup Andrea Odoardo Comez, dalla difesa dell'imprenditore friulano, unico imputato del delitto, avvenuto nella villa dove viveva la coppia, a Manzano, l'11 novembre 2008.



Calligaris, 49 anni, oggi non si è visto in aula, mentre erano presenti i parenti della vittima che da 11 anni si battono perché sia fatta giusitizia.

Il caso sarà nuovamente discusso in aula martedì 18 giugno, quando è prevista la requisitoria del pm Marco Panzeri.



Dopo l'archiviazione il caso è stato riaperto

Sono state tante le piste seguite, lo stesso Paolo Calligaris - la cui posizione fu poi archiviata - e suo figlio Giacomo Calligaris - minorenne all'epoca dei fatti - erano stati indagati, ma poi le piste investigative non hanno mai portato a nessun elemento concreto. Si sono rivelate tutte dei vicoli ciechi e ai famigliari di Tatiana non è rimasto altro che continuare a chiedere giustizia e verità, sperando in una svolta. Il gip del tribunale dei Minori di Trieste, Laura Raddino, nel 2012 ha archiviato definitivamente le indagini a carico di Giacomo Calligaris, ma i familiari della vittima avevano presentato opposizione a tale richiesta, chiedendo nuovi esami.



L'arma del delitto non è mai stata trovata

Nel 2010, per cercare nuove piste ed elementi utili a chiarire il giallo, il corpo della Tulissi era anche stato riesumato su richiesta dal legale dei familiari della donna, Laura Luzzatto Guerrini. Nel 2013 i militari dell'Arma hanno scavato in un terreno nei pressi di un rudere agricolo nel bosco della Sdricca, di proprieta' di Paolo Calligaris, area già sottoposta a setaccio subito dopo il delitto, ma senza ritrovare nulla che potesse fare luce sul delitto.

L'allora sostituto procuratore di Udine, Lorenzo Del Giudice, titolare dell’inchiesta, ha seguito diverse piste, da quella del delitto maturato in famiglia scartata dopo le perizie del caso e gli esami balistici eseguiti sui sospetti, a quella della rapina finita in tragedia, senza tuttavia riuscire a fare luce sull'omicidio. Ora, dopo sette anni, la Procura vuole vederci di nuovo chiaro e dare la caccia al killer di Tatiana.