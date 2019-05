Denunciato per furto 74enne di Caneva

I carabinieri di Caneva hanno denunciato in stato di libertà per furto e tentato furto aggravato un 74enne del paese con numerosi precedenti penali alle spalle. Due gli episodi contestati all'uomo, inchiodato dai sistemi di videosorveglianza e da diverse testimonianze. Il primo risale a novembre dello scorso anno, quando dal garage un'abitazione disabitata a Caneva in via Castello è stata sottratta una mountain bike appartenente a un 65enne del luogo.



La bicicletta era stata ritrovata in un cortile di via Diaz e restituita al proprietario che aveva sporto denuncia. Il secondo è del 26 aprile e si è verificato sempre a Caneva in via Angeli. L'uomo, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, era entrato nella casa disabitata di proprietà di un 50enne di Ormelle, in provincia di Treviso, e, dopo aver rovistato nelle stanze, si era allontanato senza portare via nulla.