Denunciato per maltrattamenti, lo arrestano per droga

Nel corso della notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Udine, hanno arrestato un 30enne dominicano, residente in città, titolare del bar Valera’s di via Valussi.

Ieri pomeriggio si era presentata nella caserma di viale Trieste una 28enne cubana per denunciare il compagno di ripetuti maltrattamenti in famiglia commessi sotto l’effetto dell’alcool e che avevano causato alla donna due episodi lesivi, con 17 giorni in totale di prognosi per le ferite riportate, in un’occasione fatte con una teiera scagliata dall’uomo sulla fronte della malcapitata.

I carabinieri hanno rintracciato l’uomo e, al termine delle perquisizioni personale e domiciliari, in casa e nel suo bar, e l'uomo è stato trovato in possesso di 45 grammi di cocaina in pietra, un bilancino elettronico di precisione e 4mila euro di banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio, effettuata per lo più all’interno del bar.

Lo stupefacente, il bilancino e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato portato in carcere.