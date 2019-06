Depositi Costieri, ripristinata l’interdizione a Napp

Ripristinate le misure interdittive nei confronti dell'imprenditore Franco Napp, accusato del dissesto della Depositi Costieri. Il Tribunale del Riesame di Trieste ha accolto l'appello presentato dalla Procura, che si era espressa contro l'ordinanza del Gip, che, a fine aprile, aveva revocato a Napp l’interdizione.

L’imprenditore, ricorda la Procura di Trieste, è indagato per reati di bancarotta e falso in bilancio. La misura è stata ripristinata ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Napp, si legge ancora nella nota, avrebbe falsificato i bilanci per occultare la reale situazione debitoria della società e avrebbe destinato circa 500 mila euro al pagamento di professionisti a discapito degli altri creditori e, in particolare, dell'Erario, che vanta un passivo di 50 milioni di euro.

Confermata, invece, l'ordinanza di revoca del Gip per quanto riguarda i delitti di omesso versamento delle accise.