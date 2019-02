Derubano alcune abitazioni e fuggono attraverso la linea ferroviaria

Un nuovo metodo per i furti. Questo quanto scoperto nei giorni scorsi dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Ronchi dei Legionari che hanno condotto delle indagini a seguito di alcune denunce di cittadini. Tutto è nato domenica quando tre abitazioni in via delle Bortolozze, nel tardo pomeriggio, hanno ricevuto la triste visita di alcuni malviventi. La via, va detto, è quella che, dal monumento di D’Annunzio, corre dietro al cimitero civile ed è stretta, appunto, tra questa costruzione e la linea ferroviaria Venezia-Trieste. Linea che, dunque, diventa un’ottima via di fuga per ladri e malviventi, che dopo aver compiuto i loro atti se ne possono andare senza dare nell’occhio. Così è successo domenica e ad aspettare i ladri, nel parcheggio del vicino supermercato Emisfero, c’erano alcuni complici con un furgone.

Magra refurtiva, in ogni caso, ma resta sempre l’amaro a chi, poi, scopre che la propria abitazione è stata violata. Rimane un senso di insicurezza e di delusione. Non è rimasto, dunque, che chiamare i Carabinieri della locale stazione di Ronchi dei Legionari, oltre che rimettere a posto quanto era stato ribaltato all’interno.

Resta, in ogni caso, la preoccupazione dell’utilizzo di quella linea ferrata sulla quale, alcuni mesi fa, le forze dell’ordine avevano trovato alcuni personaggi che stavano ‘passeggiando’ proprio su quella linea, vicino alla stazione ‘sud’ che, da anni, ormai si ritrova abbandonata. Una pratica che, però, allarma non poco gli abitanti di quella zona.