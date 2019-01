Dichiarata l'insolvenza di Banca Popolare di Vicenza

Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato l'insolvenza di Banca Popolare di Vicenza, dopo quattro anni dall'esplosione del caso delle Banche venete. La pronuncia segue quella di qualche mese fa relativa a Veneto Banca. I legali degli ex vertici dichiarano battaglia e fanno sapere che impugneranno il provvedimento.

Ma allora cosa accadrà? “Si apre un nuovo filone d’indagine per i reati fallimentari, quali ad esempio la bancarotta per distrazione, che potrà veder coinvolti anche nuovi soggetti, come gli amministratori dell'era post Zonin ma anche soggetti terzi. E per i risparmiatori cosa cambierà? In tutta franchezza”, commenta l'avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, “questa pronuncia non va a stravolgere lo scenario attuale per i risparmiatori. E' vero, potremmo avere altri soggetti che potrebbero rispondere dei danni, ma i tempi saranno lunghissimi e la possibilità di avere soggetti incapienti pure”.

“Quindi anche questo filone potrebbe avere le stesse chance di risultato dell'attuale per aggiotaggio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, potendosi chiudere molto più in là nel tempo in quanto le indagini devono appena iniziare e i tempi di prescrizione sarebbero più lunghi, trattandosi anche di fatti più recenti”, prosegue Puschiasis. “L'altro aspetto è la possibilità di promuovere, nei confronti degli azionisti che avevano accettato l'offerta pubblica di transazione, l'azione revocatoria, per ottenere la restituzione delle somme così pagate. Si tratta di una possibilità teorica, scritta nei manuali, ma che nella pratica sarebbe onerosissimo attuare e ulteriormente creerebbe un grande conflitto sociale”.

“Quello che è certo è che il Governo è chiamato ora a dare una risposta immediata ai risparmiatori attraverso il Fondo d’indennizzo, approvato con l'ultima legge di bilancio e che necessita del decreto attuativo, da vararsi entro il 30 gennaio. Tutte le altre strade sono troppo lunghe, onerose e dagli esiti incerti per impegnare i risparmiatori. Consumatori Attivi dunque ha sollecitato il Ministero dell'economia a convocare le associazioni per condividere i contenuti del decreto attuativo”, conclude Puschiasis.