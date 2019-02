Dieci anni senza Eluana. La lunga battaglia per morire a Udine

Sono passati dieci anni dal 9 febbraio 2009, un giorno rimasto inciso nei ricordi di molti udinesi e friulani, nonché di tutti gli italiani che tra le polemiche feroci di quel periodo hanno seguito la triste e dolorosa vicenda di Eluana Englaro. Quel giorno, infatti, in una stanza della casa di riposo comunale 'La Quiete', la 39enne di origini friulane si addormentava per sempre, accudita dal padre Beppino che non l'ha mai abbandonata.

Nel 1992 l'incidente

Vittima di un incidente stradale, la sera del 18 gennaio 1992, Eluana è rimasta ricoverata in una clinica in stato vegetativo per 17 lunghi, interminabili, anni, fino a quando papà Beppino è riuscito, a Udine, a interrompere i trattamenti sanitari per fermare l’accanimento terapeutico. Un caso come un altro il suo, se non fosse che nel corso di questi anni, i genitori, ma in particolare il padre Beppino, hanno portato un'estenuante battaglia per il 'fine vita'. Ne è nata una lunga vicenda giudiziaria che ha visto contrapposta la famiglia Englaro, che chiedeva fosse rispettata la volontà della figlia, sostenendo l'interruzione del trattamento di nutrizione artificiale, e la giustizia italiana, divenendo un caso politico vero e proprio che si è protratto oltre la morte della giovane, con la condanna della Regione Lombardia, presieduta allora da Roberto Formigoni, a un risarcimento di oltre 130mila euro.

Udine, all'epoca, accolse Eluana e i suoi genitori per l'ultimo atto. Il 14 dicembre 2015, quando il Parlamento ha approvato la legge sul biotestamento, Beppino Englaro si è augurato che non si ripetesse mai più una tragedia come quella di Eluana: “E’ un giorno importante per i diritti e le libertà di tutti, una svolta di civiltà del nostro Paese”.

La madre Saturna sconfitta dal dolore

La madre di Eluana, Saturna non ha mai partecipato accanto al marito ad alcun evento pubblico. Ha sempre mantenuto una posizione defilata, ammantata di riservatezza e di dolore. Un anno dopo l'incidente della figlia, Saturna si è ammalata di tumore. Il dolore per la figlia, condannata a una vita non vita, e la malattia hanno avuto il sopravvento e Saturna si è spenta nel 2015.

Un caso, quello di Eluana Englaro, che ancora oggi agita gli animi, divide, fa divampare le polemiche.

Nel 2010 a Udine la nascita dell'associazione 'Per Eluana'

Nel 2010, a Udine, a un anno dalla morte di Eluana Englaro, il padre Beppino ha presentato, con il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Udine, Amato De Monte, l'associazione "Per Eluana", nata con lo scopo di tutelare il diritto individuale a una scelta libera e consapevole dei trattamenti sanitari, garantire il rispetto della liberta' e della dignita' personali, ma anche educare e informare sulle possibilita' di cura offerte dalla medicina ma anche sui loro limiti.

La Regione Lombardia condannata

La Regione Lombardia è stata condannata a risarcire quasi 133mila euro a Beppino Englaro, perché non si fece carico del ricovero di Eluana, allora in stato vegetativo da 17 anni, in una struttura sanitaria adeguata per la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione, come richiesto dal padre e come da pronunciamenti della magistratura. Furono i giudici, infatti, ad autorizzare lo stop alle cure della giovane. Proprio a fronte del rifiuto della Regione a dar seguito alle decisioni dei magistrati, Eluana fu trasferita dalla casa di cura di Lecco alla casa di riposo la Quiete di Udine, dove morì il 9 febbraio 2009.

Il Tar della Lombardia, nell’aprile 2016, aveva stabilito che il comportamento dell'amministrazione regionale, di cui all’epoca dei fatti era presidente Roberto Formigoni, fu doloso nel momento in cui si rifiutò di dare seguito ai pronunciamenti dei magistrati.

Il tribunale amministrativo ha anche ritenuto legittimo il risarcimento del danno causato al padre e quantificato in circa 700 euro a titolo di rimborso delle spese di ambulanza per il trasferimento di Eluana a Udine, di 12 mila euro per la vigilanza assicurata 24 ore su 24 alla donna durante il ricovero alla Quiete, , reso necessario dai continui attacchi politici e religiosi, tentativi di intrusione da parte di fotografi che si sono verificati nei giorni della degenza, di 500 euro per i costi di degenza, di 100 mila euro per il danno parentale e di 30 mila euro per la lesione dei diritti fondamentali di Eluana.

Contro la sentenza del Tar, il governatore della Lombardia Roberto Maroni aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato poi respinto dal pronunciamento dei magistrati.

Per Il Friuli la poesia di Alda Merini

Hanno parlato i medici, i politici, i filosofi, i credenti e i non credenti. Tante parole, troppe a sproposito, si sono già sprecate e siamo certi che di questa vicenda e delle sue conseguenze si discuterà ancora a lungo. Perciò, di fronte alla morte di Eluana Englaro, una donna alla quale abbiamo tutti voluto bene, quasi fosse una sorella, una figlia o un’amica per ciascuno di noi, dieci anni fa abbiamo pensato di chiedere aiuto a quella che era e rimane la più grande poetessa italiana, Alda Merini. L’abbiamo chiamata al telefono. E lei, dalla sua casa milanese, ci ha dettato alcune righe, frutto di una meditazione che in quelle settimane aveva coinvolto e accomunato milioni di persone.

Ci ha raccontato delle sue esperienze di moglie e di madre. Del suo rapporto con la malattia e con la fine dell’esistenza. “Di fronte alla morte – ci aveva detto – non ci può essere poesia, a meno che non si parli d’amore”. “Per Eluana – ci aveva confidato – ho chiesto il miracolo perché penso che soltanto Dio possa decidere sulla sorte degli uomini”. E poi queste parole, questa lirica dettata di getto.