Dimentica il fornello acceso, evacuato un appartamento a Sagrado

Una disattenzione ha portato un'anziana di Sagrado a dimenticare il fornello acceso, complice, forse, il caldo o l'ora tarda.

Attorno alle 22.30 di ieri sera, è scattato l'allarme in un appartamento della centralissima via Alighieri; alcuni condomini hanno avvertito un fortissimo odore di gas e, memori della tragedia che qualche giorno fa a Gorizia è costata la vita a tre persone, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco assieme ai Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo. Una volta scoperta la causa, la ventina di persone inizialmente evacuate sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni attorno a mezzanotte.

"Una signora anziana al piano terra si è addormentata con la pentola sul fornello, la fiamma si è spenta e, non avendo il dispositivo che prevede la legge, che blocca immediatamente la fuoriuscita di gas, si è saturato l’ambiente, mentre lei continuava a dormire. Fortunatamente aveva le finestre aperte e non ha avuto problemi legati a intossicazione" racconta una vicina. "Speriamo qualcuno intervenga perché la signora è sola. Ieri sera era molto dispiaciuta, ma l’età non aiuta".