Dimenticano due pitbull sotto il sole a Panzano: salvati dalla Polizia locale

La Polizia Locale di Monfalcone ha salvato dal caldo due cani a Panzano, con l’aiuto dei veterinari dell’Azienda Sanitaria. È successo la scorsa settimana, nel primo pomeriggio di giovedì 27 giugno. Una giornata torrida, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi.

Arriva una chiamata alla Municipale, che segnala la presenza di due pitbull in un terrazzo al sole. “Non è la prima volta che il Comando interviene in quell’abitazione per sanzionare i proprietari dei cani per detenzione non corretta degli animali", sottolinea il comandante, Rudi Bagatto. "Con lo 'scoppio' dell’estate, però, la condizione degli animali era insopportabile”.

Dopo l’intervento della Pattuglia, è stato allertato il veterinario dell’Aas, che ha constatato lo spazio angusto dove i cani erano rilegati, la temperatura altissima sotto il sole cocente e la presenza delle deiezioni, che creavano miasmi percepibili a metri di distanza.

Il Comando ha quindi rintracciato il proprietario e gli ha contestato i maltrattamenti, mentre i due pitbull sono stati affidati al canile municipale di Gorizia.

Il proprietario è stato denunciato alla Procura di Gorizia per aver detenuto gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura.