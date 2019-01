Dipendenze: boom di utenti in cura

Nel Friuli occidentale sono cresciute - e di molto - le persone prese in carico dai servizi per problemi di dipendenza sia da sostanze illegali, leggi stupefacenti e farmaci, sia da quelle legali, ovvero gli alcolici. A certificarlo è il rapporto dell’Osservatorio delle dipendenze del Fvg, che prende in esame i dati relativi al 2017. In quell’anno, infatti, gli utenti presi in carico per problemi di droga erano 810, contro i 630 dell’anno precedente, per una crescita del più 28,6%. Più contenuta, invece, la crescita degli uomini e delle donne che si sono rivolte al servizio di alcologia: più 9,6% nell’arco di 12 mesi, passando dalle 500 persone del 2017 alle 548 dell’anno scorso.



Partiamo dal problema che ha registrato l’impennata maggiore, vale a dire l’uso e l’abuso di stupefacenti. Oltre al boom del numero delle persone che seguono percorsi di recupero, balza agli occhi - e con maggior forza - il dato dei nuovi utenti.

Se nel 2016 questo si era attestato alle 158 unità (la fascia d’età più consistente era quella dai 30 ai 39 anni), nel 2017 la cifra è più che raddoppiata, giungendo a quota 329. Non solo, la fascia d’età più numerosa si è abbassata. Lo scorso anno, infatti, a chiedere aiuto sono stati soprattutto giovani uomini e donne dai 20 ai 29 anni.

Per quanto riguarda la sostanza primaria dalla quale queste persone dipendono, posto che in gran parte dei casi le droghe assunte dai tossicodipendenti sono più di una, è l’eroina con il 65,8% degli utenti la ‘regina’ del 2017. Seguivano la cannabis con il 18,3% e la cocaina con il 5,3%. Crescono anche le dipendenze da farmaci psicotropi, come ansiolitici e ipnotici (tutte le benzodiazepine) e antidolorifici oppiodi (morfina, ossicodone, metadone, fentanile).



Tuttavia, il Friuli occdentale è il territorio del Fvg nel quale l’abuso di sostanze illegali - o meglio, il numero di chi si rivologe ai servizi - è meno impattante. Anche se è quello dove il numero di nuovi utenti rispetto alla popolazione è più alto. Già, perché il Pordenonese è ultimo per utenti ogni mille abitanti: 2,6, contro una media regionale di 3,5. Allarmante il dato a Trieste, dove l’indicatore e molto vicino ai 5,5 utenti ogni mille abitanti e gli eroinomani rappresentano l’81,8% delle persone prese in carico dai servizi.

Veniamo alle sostanze legali, ovverosia gli alcolici, che hanno registrato una crescita più contenuta. Nei due anni presi in considerazione, il numero di nuovi utenti presi in carico è pressoché costante: da 217 siamo passati a 225.



Il problema dell’alcolismo si fa più consistente al crescere dell’età: il 34,8% dell’utenza del Friuli occiedentale ha oltre 60 anni, il 25,3% tra i 50 e i 59, il 20 tra i 40 e 49, il 14,7% tra i 30 e i 39 e il 4% tra i 20 e i 29.

Anche nel caso dell’alcol, il Friuli occidentale è in fondo alla classifica di numero di utenti in carico rispetto alla popolazione. Solo il territorio dell’Aas2 Bassa friulana - Isontina presenta numeri migliori.