Dirigenti scolastici, per il Fvg 74 ancora in corsa

E’ cominciata in questi giorni la fase finale del concorso per dirigenti scolastici. Nella nostra regione i posti a disposizione sono una sessantina e le persone convocate per sostenere l’ultima prova sono 74. A livello nazionale, sono complessivamente 3.800 gli aspiranti dirigenti a dover sostenere l’esame orale, che si tiene in città diverse rispetto alla prima fase. Alcuni friulani, a esempio, sono stati convocati a Catanzaro e Palermo “per evitare – ci spiega il segretario Uil scuola regionale Ugo Previti - di essere esaminati da possibili conoscenti”.

Chi sarà ritenuto idoneo, comincerà a prendere servizio il primo settembre, affiancato per un periodo di tempo da un tutor. A preoccupare il sindacato è che il numero dei posti a disposizione sia superiore a quello dei candidati che riusciranno a superare anche l’ultima prova. Nelle prossime ore sono attese le simulazioni d’esame anche per i dirigenti dei servizi amministrativi, ossia i vecchi segretari scolastici.

La Uil, a tal proposito, ribadisce la necessità di riservare un concorso ad hoc a quanti stanno già svolgendo questo ruolo da più di tre anni, per far evitare loro di correre il rischio di non superare l’esame. La materia è molto vasta e chi ha appena terminato gli studi è facilitato a sostenere il test, rispetto a un 50enne che ha imparato tutto sul campo.