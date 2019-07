Dirigenti scolastici in partenza dal Fvg: in questi giorni cominciano ad arrivare le risposte alle richieste di trasferimento presentate soprattutto da chi intende avvicinarsi il più possibile a casa.



Secondo il segretario regionale della Uil scuola, Ugo Previti, si tratta dell’inizio dei movimenti previsti dal Miur per l’avvio del nuovo anno scolastico dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato al quale aveva presentato ricorso in seguito alla sospensiva del concorso stabilita il 2 luglio dal Tar del Lazio, che aveva accolto le istanze di alcuni canditati per l’incompatibilità di presenze in commissione d’esame.



Secondo Previti la graduatoria dei vincitori del concorso dovrebbe essere pubblicata a fine settimana o al massimo entro la fine del mese.

La procedura del concorso può dunque andare avanti e le commissioni possono continuare il loro lavoro con la valutazione dei titoli e la pubblicazione della graduatoria.

I nuovi dirigenti entreranno in servizio il primo settembre, ma secondo la Uil scuola non saranno sufficienti a coprire tutti i posti vacanti.



“ Si parla di una settantina di incarichi - afferma il segretario del sindacato - ai quali se ne aggiungeranno sicuramente altri per pensionamenti in alcuni casi anche anticipati e per ulteriori richieste di trasferimento”.



Per quanto riguarda i dirigenti scolastici amministrativi bisognerà attendere il 20 settembre per avere ulteriori novità in merito al concorso a loro riservato.