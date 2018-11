Disastro maltempo: la conta dei danni

E' lungo l’elenco delle aree colpite dall’ondata di maltempo che ha investito la nostra regione nelle scorse settimane. La stima dei danni, quantificata ieri dal presidente del Fvg Fedrigaè di 615 milioni di euro. A essere interessate con maggiore intensità sono state la Carnia, le Prealpi Carniche e Giulie e in generale tutta la zona montana. Non sono state risparmiate sul mare Grado, Monfalcone e Lignano Sabbiadoro.



Le raffiche di vento hanno raggiunto i 200 chilometri orari e si sono registrati 870 millimetri di precipitazioni piovose. Condizioni che non si verificavano da 30 anni.

L’acconto di 6,5 milioni stanziato dal Governo rappresenta un passaggio fondamentale, in quanto riconosce al Friuli Venezia Giulia la seconda quota di finanziamento dopo quella concessa al Veneto.

La Regione ha già avviato 70 interventi urgenti per un importo complessivo di 2.400.000 euro. Le verifiche non sono state compiute ancora in tutte le zone, come, per esempio, nel Friuli occidentale. Saranno comunque ultimate nei prossimi giorni.



Bisogna sottolineare il significativo danno alla rete dell’energia elettrica, che ha colpito 25mila utenze nelle province di Udine e Pordenone. Sono state danneggiate oltre 50 linee di media e alta tensione gestite e due di alta tensione. Attualmente ci sono ancora utenze che utilizzano generatori.

Le violente perturbazioni hanno danneggiato anche alcuni sostegni di due linee elettriche di 132 chilovolt di proprietà di Terna. Sono state già effettuate le prime operazioni di ripristino funzionale alla rialimentazione delle linee Tolmezzo-Paluzza e Tolmezzo-Ampezzo-Ovaro.



I primi interventi hanno messo, quindi, in sicurezza i centri abitati, la viabilità, i rischi di caduta massi e il ripristino della funzionalità idraulica. Al momento sono state rimesse in funzione le reti idriche gestite da Cafc di 15 comuni su 26. Per le restanti bisognerà aspettare ancora una decina di giorni.

Si sono subito attivati, infatti, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Corpo forestale regionale e dello Stato e Friuli Venezia Giulia Strade, che hanno avvito le attività di somma urgenza in 28 comuni. Non è mancato l’esercito di volontari, che hanno raggiunto la nostra regione da ogni dove.



Il tema più preoccupante è però quello che riguarda il danno boschivo che si attesta tra i 700mila e il milione di metri cubi con rilevante impatto ambientale, di viabilità e di alterazione delle attività economiche.