Donna investita in via Gorghi a Udine

Incidente, questa mattina a Udine, tra via Savorgnana e via Gorghi. Una donna di 62 anni, poco prima di mezzogiorno, è stata investita da un'auto che da via Savorgnana stava svoltando in via Gorghi. La donna – S.M. Di Codroipo, stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali, quando per cause in corso di accertamento è stata urtata da una Atv kia Venga, guidata da un 51enne del capoluogo.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto in ambulanza. Rilievi della Polizia Locale del capoluogo friulano.