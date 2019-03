Donne e infortuni: a Udine oltre 2.500 casi

In Friuli Venezia Giulia, nel 2017, sono 6.157 (720 a Gorizia, 1.290 a Pordenone, 1.586 a Trieste e 2.561 a Udine) su 123.000 totali, le casalinghe che sono rimaste infortunate, mentre a livello nazionale sono circa 600mila, pari all'8,2 per cento su un totale di 7 milioni 338mila. Numeri importanti che sono stati illustrati ieri nel corso di una conferenza stampa, a Trieste, nella sede dell'Inail. Alla conferenza hanno partecipato Romeo Mattioli, presidente Regionale dell’Anmil, Maria Gabriella Grasso, direttrice dell’Inail di Trieste. In Italia, sempre nel 2017, si sono verificati 111 infortuni mortali a carico di queste lavoratrici, di cui quattro in Friuli Venezia Giulia: 2 a Pordenone, uno a Trieste e uno a Udine.

Gli ambienti più a rischio sono la cucina e il bagno (vasca e doccia), spesso causa di fratture, ustioni e ferite da taglio, con conseguenze infortunistiche soprattutto agli arti superiori ed inferiori. Secondo una stima effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità il costo per la collettività, per questi incidenti, ammonta a 8 miliardi di euro all’anno. L’importo per l’assicurazione è stato portato a 24 euro l’anno, innalzato il limite di età per la rendita e abbassato il grado minimo risarcibile dal 27% al 16%. L’appello rivolto dai rappresentanti dei due Enti è quello di suscitare una maggiore attenzione su questo problema da parte dell’opinione pubblica, nonché maggiore diffusione della cultura della prevenzione per la sicurezza nelle faccende domestiche.